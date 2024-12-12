ЗСУ можуть вийти з Покровська: комроти назвав умови

Наразі спрогнозувати, зайде чи ні окупаційна армія Російської Федерації до Покровська Донецької області, складно.

Про це каже командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша "Лютий" в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, важко зорієнтуватись, скільки часу може знадобитись ворогу, щоб підійти до міста впритул. Адже це багато від чого залежить. Якщо ж ворогові вдасться зайти до Покровська, то, ймовірно, Силам оборони доведеться вийти.

"Не знаю, який час їм буде потрібний, щоб зайти до Покровська. Але коли заходять до населеного пункту, то відбувається хаос... Буде набагато складніше воювати у населеному пункті... Будуть проблеми постійні з логістикою, тому що між забудовами дуже важко контролювати пересування ворожих сил", — наголошує "Лютий".

Окрім того, росіяни зараз активно використовують дрони. Зокрема тому, на його переконання, заради уникнення великих втрат оборонцям доведеться відходити.

"Не думаю, що це (оборона міста) довго триватиме", — висловився військовий

"За минулий місяць тільки моїм підрозділом "Шершні Довбуша" було знищено 1600 одиниць живої сили противника. Це велика кількість для роти. Чи просунуться росіяни до Покровська, чи зайдуть і чи будуть далі просуватися — я цього не знаю", — резюмував "Лютий".

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