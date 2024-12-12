Прорив армії РФ до Дніпропетровської області: Жданов оцінив ризики

Окупаційні війська РФ просуваються в напрямку Покровська Донецької області. Якщо Україна втратить це місто, то може посипатися фронт в Дніпропетровській області.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "24 каналу".

Він наголошує, що зараз на Дніпропетровщині треба будувати фортифікації та оборонні рубежі, рити окопи для Сил оборони. Причому розпочати такі роботи потрібно було значно раніше.

"Подивимось, з чим Дніпропетровська обласна військова адміністрація прийшла сьогодні до критичної межі, коли потрібно відповідати за те, чи готовий сьогодні регіон до оборони від агресора", - висловився Жданов.

За його словами, росіянам для початку вторгнення на територію Дніпропетровщини потрібно прорвати оборону українських військ, та захопити Покровськ.

Зараз окупація цього міста на Донеччині є завданням №1 для окупаційних військ РФ, зауважує експерт. Якби це не було ціллю противника, то Росія намагалася би прориватися на інших напрямках і дійсно націлювалася б на Дніпропетровщину, вважає експерт.

"Але навряд чи Дніпропетровську область включать в склад Росії. Навіть для Кремля потрібен якийсь показовий плебісцит для того, щоб потім обґрунтувати для міжнародної спільноти те, що ці території "на підставі референдуму" увійшли до складу Росії. Зрозуміло, що це показуха, але росіяни все одно цей трюк виконують", - каже Олег Жданов.

Як повідомлялося, армія РФ активізувалася у Запорізькій області. Загарбники готуються до штурмових дій. Ворог накопичує сили і застосовує тактику штурмів малими групами піхоти.

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