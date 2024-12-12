Армія РФ просувається далі в Курській області: деталі від ISW

Окупаційна армія Російської Федерації просувається в Курській області. Геолокаційні кадри за 11 грудня, вказують на те, що росіяни просунулися на південь від Новоіванівки.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того, так званий російський "воєнкор" стверджував, що російські війська також просунулися на схід від Новоіванівки.

В Міноборони РФ та інші російські джерела стверджували, що війська РФ нещодавно захопили Дар'їно, що розташоване на південний схід від Коренево, а також біля Плехово , що на південний схід від Суджі. Втім, в ISW не знайшли підтвердження.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що пріоритетом для України на фронті є утримання під контролем частини Курської області, адже це послаблюватиме Росію під час будь-якого формату контактів і під час будь-яких перемовин.

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