Чому утримання Курщини – пріоритет для України: експерт пояснив важливість

Пріоритетом для України на фронті є утримання під контролем частини Курської області, адже це послаблюватиме Росію під час будь-якого формату контактів і під час будь-яких перемовин.

Таку думку виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло висловив в ефірі 1+1 у межах телемарафону.

Жмайло пояснив, чому для Сил оборони України пріоритетно утримувати саме території в Курській області.

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"Те, що РФ з такими величезними силами і Україна, яка отримала допомогу світу, але дуже обмежену, і по жодному виду озброєння, показниках навіть не наблизилася до РФ, це демонструє нашу успішність – що ми зберегли 80% території. А те, що Україна з такими доволі малими ресурсами досі утримує 600 квадратних кілометрів Курської області – це завжди буде свідченням слабкості РФ", – зазначив експерт.

За його словами, допоки українські війська контролюють хоч 1 кв. км суверенної російської території, це не даватиме РФ остаточно оформити свою вісь зла. І навіть за лояльність своїх союзників вона платитиме високу ціну.

"І вкупі з тим, що росіяни зараз фактично панічно тікають із Сирії, а ще вчора вони претендували на цю територію і на весь африканський континент, все це буде послаблювати Росію під час будь-якого формату контактів і під час будь-яких перемовин, які б не відбулися, – чи то щодо припинення вогню, чи щодо мирної угоди. І тут грає більше не кількість самої захопленої площі, а сам факт: це є битва Давида з Голіафом. І те, що нам досі вдається триматися, це показує ефективність наших Сил оборони", – висловився Жмайло.

Він зауважив, що ворогові критично важливо до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа ліквідувати "український виступ" на Курщині.

"Тому утримувати цей шматок російської території нам більш пріоритетно, бо це саме питання вже міжнародної дипломатії і подальшого дипломатичного вирішення конфлікту", – пояснив експерт.

До слова, як повідомив 6 грудня головком ЗСУ Олександр Сирський, зараз головне завдання на Курщині – посилити стійкість оборони, завдати ворогові максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійне передавання до частин і підрозділів боєприпасів та інших засобів.

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