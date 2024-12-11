Почему удержание Курщины – приоритет для Украины: эксперт объяснил важность

Приоритетом для Украины на фронте является удержание под контролем части Курской области, ведь это будет ослаблять Россию во время любого формата контактов и любых переговоров.

Такое мнение исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло высказал в эфире 1+1 в рамках телемарафона.

Жмайло объяснил, почему для Сил обороны Украины приоритетно удерживать именно территории в Курской области.

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"То, что РФ с такими огромными силами и Украина, получившая помощь мира, но очень ограниченную, и ни по какому виду вооружения, показателям даже не приблизилась к РФ, это демонстрирует наш успех – что мы сохранили 80% территории. А то, что Украина с такими достаточно малыми ресурсами до сих пор удерживает 600 квадратных километров Курской области – это всегда будет свидетельством слабости РФ", – отметил эксперт.

По его словам, пока украинские войска контролируют хотя бы 1 кв. км суверенной российской территории, это не даст РФ окончательно оформить свою ось зла. И даже за лояльность своих союзников она будет платить высокую цену.

"И вместе с тем, что россияне сейчас фактически панически бегут из Сирии, а еще вчера они претендовали на эту территорию и на весь африканский континент, все это будет ослаблять Россию во время любого формата контактов и любых переговоров, которые бы не состоялись, – то ли насчет прекращения огня, то ли насчет мирного соглашения. И здесь играет больше не количество самой захваченной площади, а сам факт: это битва Давида с Голиафом. И то, что нам до сих пор удается держаться, это показывает эффективность наших Сил обороны", – высказался Жмайло.

Он отметил, что врагу критично до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа ликвидировать "украинское выступление" на Курщине.

"Поэтому удерживать этот кусок российской территории нам более приоритетнее – потому что это вопрос уже международной дипломатии и дальнейшего дипломатического разрешения конфликта", – объяснил эксперт.

К слову, как сообщил 6 декабря главком ВСУ Александр Сырский, сейчас главная задача на Курщине – усилить устойчивость обороны, нанести врагу максимальные потери, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную передачу в части и подразделения боеприпасов и других средств.

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