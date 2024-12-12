Армия РФ продвигается дальше в Курской области: детали от ISW

Оккупационная армия Российской Федерации продвигается в Курской области. Геолокационные кадры за 11 декабря указывают на то, что россияне продвинулись к югу от Новоивановки.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Кроме того, так называемый российский "военкор" утверждал, что российские войска также продвинулись к востоку от Новоивановки.

В Минобороны РФ и другие российские источники утверждали, что войска РФ недавно захватили Дарьино, расположенное юго-восточнее Коренево, а также возле Плехово, юго-восточнее Суджи. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения.

Фото: Associated Press

Напомним, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что приоритетом для Украины на фронте является удержание под контролем части Курской области, ведь это будет ослаблять Россию во время любого формата контактов и любых переговоров.

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