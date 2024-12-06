Покровск – за пять километров до линии фронта: что происходит в городе

В Покровске Донецкой области работает критическая инфраструктура. Кроме того, в городе продолжают добывать уголь.

Об этом сообщил руководитель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в интервью "Главкому".

Российские оккупанты обстреливают промышленные объекты. Расстояние до Покровска от линии фронта – пять километров, до промышленных предприятий – 14 км. Несмотря на то, что враг в буквальном смысле стоит у ворот, в городе до сих пор добывают и отгружают уголь. В работах задействовано около пяти тысяч человек.

"Помните, некоторые эксперты прочили, что в сентябре 2024-го будут уличные бои в Покровске?! Сейчас 5 декабря — и я нахожусь в городе", — подчеркнул начальник Покровской МВА.

В городе работают два рынка, некоторые магазины. В городской больнице на смене подстерегают двое медиков. Также еще действуют два отделения "Новой почты" и отделение "Укрпочты".

Напомним, чиновник НАТО заявил, что в последнее время продвижение российских войск очень ускорилось. Впрочем, замедление движения окупантов произойдет после Покровска, если РФ удастся захватить этот город.

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