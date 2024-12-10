Китай припиняє постачання БпЛА, критично важливих для війни - Bloomberg

Китай оголосив про значне скорочення постачання безпілотників і їхніх компонентів. Це може вплинути на перебіг війни в Україні.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що китайські виробники вже почали обмежувати продажі ключових компонентів до США та Європи. Йдеться про двигуни, батареї та контролери польоту, Це попередні кроки до нових експортних правил, які можуть бути введені найближчим часом. Нові обмеження можуть включати вимогу отримання ліцензій або повідомлення уряду про заплановані постачання, йдеться у матеріалі.

Україна, яка в значній мірі покладається на доступ до дешевих китайських компонентів, може відчути значні труднощі через ці обмеження. Виробництво дронів, яке стало стратегічно важливим в умовах війни, опиняється під загрозою.

Bloomberg пише, що ситуація ускладнюється загостренням торговельного конфлікту між Китаєм і США. Як відповідь на обмеження, накладені Вашингтоном на експорт мікросхем до Китаю, Пекін заборонив продаж товарів подвійного призначення американським компаніям. Багато західних країн уже шукають альтернативи китайським постачанням, але залежність від китайських виробників залишається значною.

За словами Лоренца Майєра, директора компанії Auterion, яка постачає програмне забезпечення для безпілотників в Україну, обмеження можуть стати серйозною перешкодою для поточних проєктів.

"Я чую таку історію кожні два-три дні", - зазначив він.

Українські виробники активно використовують китайські компоненти для створення доступної та ефективної зброї. БпЛА стали основним інструментом для виконання розвідувальних і бойових завдань. У липні 2023 року Китай вже оголосив заборону на експорт безпілотників для військового використання, заявляючи, що не підтримує жодну сторону конфлікту.

Вашингтон активно відстежує ситуацію. Держдепартамент і Міністерство торгівлі США працюють над пошуком альтернативних постачальників, зокрема двигунів, батарей і магнітів. Пентагон також вніс до чорного списку кілька китайських компаній, які, на його думку, пов’язані з армією КНР. Однак ці обмеження поки що не усувають загальну залежність від китайських технологій.

За словами Тома Веста, виконувача обов’язків голови Управління з координації санкцій Держдепартаменту США, китайський експорт компонентів для дронів допомагає Росії завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України.

Україна та її партнери зараз шукають нові джерела постачання безпілотних технологій. Зокрема в країнах, таких як Південна Корея, Японія та Тайвань. Китай залишається провідним виробником дешевих компонентів, але глобальні зусилля зі зменшення залежності від КНР продовжуються.

На думку Кігана Макбрайда з Оксфордського Інтернет-інституту, ці обмеження є ретельно зваженим рішенням Пекіна. З його слів, наскільки вони суворо дотримуватимуться цих правил, покаже їх серйозність.

Україна, водночас, зіштовхнеться із необхідністю швидкого пристосування до нових умов, адже технології безпілотників залишаються важливим елементом її військової стратегії.

Нагадаємо, The Wall Street Journal пише про те, що РФ випустила по Україні цієї осені вчетверо більше БпЛА і ракет, ніж восени торік. Останні місяці позначилися значним збільшенням кількості російських цілей на екранах українських бійців ППО. Причини – запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї.

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