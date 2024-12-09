РФ випустила по Україні восени вчетверо більше БпЛА і ракет, ніж торік – WSJ

У статті зазначається, що битва українців у небі під час російських атак б'є рекорди.

Українські сили ППО зосереджено відбивають атаки російських дронів та ракет, які значно почастішали восени. Так, протягом осені 2024 року РФ випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Останні місяці позначилися значним збільшенням кількості російських цілей на екранах українських бійців ППО. Причини – запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї.

Згідно з аналізом даних Повітряних сил України, протягом вересня, жовтня та листопада російські війська випустили понад 6 000 вибухонебезпечних дронів і ракет. Це втричі більше, ніж за попередній квартал, а також більш ніж учетверо перевищує показники осені 2023 року.

У публікації йдеться, що Росія застосовує "Шахеди" у небаченій кількості, доповнюючи їхні атаки балістичними ракетами, які важче перехопити. Серед нових тактик – використання росіянами "парків" дешевих дронів-приманок для виснаження української ППО. Росіяни також застосовують термобаричні боєголовки та радари, які ухиляються від виявлення.

Як пояснив командир української 164-ї бригади, майор Антон Янович, "йдеться про те, щоб вичерпати можливості протиповітряної оборони".

Для протидії загрозам Україна активно використовує засоби РЕБ, але військові визнають, що їм бракує сучасних систем ППО, здатних впоратися з новими викликами.

Західні країни передають Україні більше передових систем ППО, однак, за словами президента Володимира Зеленського, цих постачань недостатньо.

Видання з посиланням на офіційного представника України вказує, що сили ППО держави стали ефективнішими у перехопленні безпілотників, а якість російських "Шахедів" знижується. Як зазначив співрозмовник, "хто швидше знайде рішення, той виграє битву за небо".

У матеріалі також йдеться, що ключову роль у боротьбі з повітряними загрозами відіграють українські мобільні групи ППО. Для ураження цілей бійці використовують встановлені на пікапах радянські кулемети.

Україна також вдосконалила методи електронної боротьби: ворожі безпілотники вводяться в оману, отримуючи хибні GPS-координати. Через це дрони відхиляються від курсу та витрачають паливо, що дає час для знищення цілей.

Однак росіяни адаптуються. Вони встановлюють засоби РЕБ на ракети та використовують розвідувальні дрони для пошуку українських мобільних груп ППО.

Як зазначив у цьому контексті ексречник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, "річ у тім, хто кого може переграти".

Нагадаємо, у ніч проти 9 грудня Україна вкотре відбивала російську атаку. Ворог запустив дві керовані авіаракети, 37 ударними "Шахедів" та безпілотники інших типів.

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