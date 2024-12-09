У МВС повідомили, скільки поліцейських перебувають на фронті

У зоні бойових дій та прифронтових регіонах знаходяться 40-45 тисяч працівників поліції, і це лише частина сили, яка бере участь у забезпеченні безпеки в Україні

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив скільки поліцейських бере участь у бойових діях та чому не вся поліція може бути направлена на фронт.

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання, скільки відсотків поліцейських наразі перебувають у зоні бойових дій, Клименко відповів, що це близько 10% від загальної кількості, або близько 10 тисяч осіб, які є комбатантами і працюють на передовій.

"Загалом, в зоні бойових дій і прифронтових регіонах перебувають 40-45 тисяч поліцейських", — зазначив міністр, додаючи, що вони займаються не лише безпекою, а й евакуацією, охороною блокпостів і виконанням інших завдань, які виходять за межі звичайної поліцейської діяльності.

На уточнююче питання про можливість збільшення цієї кількості, він пояснив, що в даний момент 25 тисяч поліцейських постійно працюють у зоні бойових дій.

Клименко також зазначив, що національна поліція, попри значну кількість співробітників на фронті, продовжує забезпечувати правопорядок у містах. "Безпека в державі не збережеться, якщо не буде поліції в містах", — підкреслив міністр.

"Більше половини Національної гвардії і половина Державної прикордонної служби також залучені до виконання бойових завдань", — додав він, відповідаючи на питання щодо задіяності силових структур у війні.

Він також роз'яснив, чому не всі поліцейські можуть бути відправлені на фронт. "Частина людей, які це кажуть, просто бояться йти на фронт чи відправляти своїх рідних туди. Але не розуміють, що безпека всередині країни забезпечується і завдяки тим, хто продовжує працювати в містах", — пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Клименко розповів, що у поліції є бази ухилянтів від служби.

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