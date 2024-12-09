В МВД сообщили, сколько полицейских находится на фронте

В зоне боевых действий и прифронтовых регионах находятся 40-45 тысяч сотрудников полиции, и это лишь часть силы, участвующей в обеспечении безопасности в Украине.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, сколько полицейских участвует в боевых действиях и почему не вся полиция может быть направлена на фронт.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос, сколько процентов полицейских находятся в зоне боевых действий, Клименко ответил, что это около 10% от общего количества, или около 10 тысяч человек, которые являются комбатантами и работают на передовой.

"В целом, в зоне боевых действий и прифронтовых регионах находятся 40-45 тысяч полицейских", — отметил министр, добавляя, что они занимаются не только безопасностью, но и эвакуацией, охраной блокпостов и выполнением других задач, выходящих за пределы обычной полицейской деятельности.

На уточняющий вопрос о возможности увеличения этого количества он пояснил, что в данный момент 25 тысяч полицейских постоянно работают в зоне боевых действий.

Клименко также отметил, что национальная полиция, несмотря на большое количество сотрудников на фронте, продолжает обеспечивать правопорядок в городах. "Безопасность в государстве не сохранится, если не будет полиции в городах", — подчеркнул министр.

"Более половины Национальной гвардии и половина Государственной пограничной службы также вовлечены в выполнение боевых задач", — добавил он, отвечая на вопрос о задействованности силовых структур в войне.

Он также разъяснил, почему не все полицейские могут быть отправлены на фронт. "Часть людей, которые говорят, просто боятся идти на фронт или отправлять своих родных туда. Но не понимают, что безопасность внутри страны обеспечивается и благодаря тем, кто продолжает работать в городах", — пояснил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Клименко рассказал, что у полиции есть базы уклоняющихся от службы.

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