Які в росіян плани на Херсонщині: експрацівник СБУ назвав загрози

Російська армія намагається переміститися на правий берег річки Дніпро у Херсонській області. Ворогу це може вдатися, однак велика повномасштабна висадка малоймовірна.

Таку думку експрацівник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак висловив у інтерв'ю OBOZ.UA.

Ступак вважає, що перекидання російських сил і засобів на Кінбурнську косу є намаганням росіян захистити об'єкти в окупованому Криму.

"Вони контролювали її раніше і хочуть контролювати і далі, розмістити тут комплекси ППО і таким чином спробувати захистити частину контрольованого західного узбережжя Криму від українських ракет, літаків і безпілотників... Коса розташована досить зручно", – розповів аналітик.

А ще ворог може прагнути завдавати ударів по Одесі та портовій інфраструктурі.

"Не забувайте, що звідси до Одеси всього 60 кілометрів. Для ракети – це зліт і падіння. Це навіть не хвилини – це секунди. Тими ж С-300 можна бити по території Одеси. Так що я вважаю, що це нова загроза для Одещини", – зазначив Ступак.

Експерт також висловив думку, що на Херсонщині окупанти не зможуть здійснити успішну операцію на 300 човнах, які вони підготували.

"Повідомлялося про 300 човнів, які перебувають там. Це дійсно звучить загрозливо. Але давайте порахуємо. Нехай кожен човен вміщує 10 осіб – це нереально, але допустимо. Разом – це 3000 осіб. Чи багато це? Щодня українці виводять з ладу 1200-1500. Отже, це на два дні. Це дуже арифметично, дуже грубо, але тим більше", – пояснив аналітик.

Він пригадав, як раніше українські та російські війська переміщувалися човнами. Тоді зазвичай було по дві-чотири людини у човні та вантаж – боєкомплект та інше. Як зауважив Ступак, "виходить, що людей там буде вдвічі менше на кожному човні".

На думку аналітика, ворог не зможе переміщувати важку техніку, адже такі намагання припинятимуться ударами дронів.

"Це просто нереально. Поромом, баржею, мостом, понтонною переправою? Навіть якщо недосвідчена людина оперуватиме безпілотником, то з третього чи четвертого разу вона влучить в ту понтонну переправу, а що вже казати за наших професійних операторів БПЛА?" – висловився експерт.

Ступак підсумував, що цей момент він не розглядає як велику загрозу дії росіян на Херсонщині. Він вважає це поступовою спробою ворога пересуватися, накопичуватися, робити диверсійні акції.

"Переміщення на правий берег Дніпра на Херсонщині? Так, це можливо, і вони намагаються це робити. Але велика, повномасштабна висадка, як це було у союзників в Нормандії, – я у це не вірю. Принаймні, виходячи з того, що є у відкритому доступі", – резюмував аналітик.

До слова, військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що у ворога навряд чи є можливість створити плацдарм на Херсонському напрямку, хоча він і готується.

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