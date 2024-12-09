Україна відбила атаку росіян: де було гучно вночі

Сьогодні вночі росіяни знову атакували мирні міста України.

Про деталі повідомили у Повітряних силах.

"У ніч проти 9 грудня 2024 року (від 19.30 8 грудня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем, 37 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08.00 збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, один — в повітрі. Бойова робота триває.

"Через падіння збитих ворожих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині окупанти вдарили дронами по пожежниках, є поранений.

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