Украина отразила атаку россиян: где было громко ночью

Сегодня ночью россияне снова атаковали мирные города Украины.

О деталях сообщили в Воздушных силах.

"В ночь на 9 декабря 2024 года (с 19.30 8 декабря) противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем, 37 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях.

18 беспилотников локационно потеряно, один – в воздухе. Боевая работа продолжается.

"Из-за падения сбитых вражеских БПЛА в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий", — добавили в ведомстве.

Напомним, на Днепропетровщине россияне ударили дронами по пожарным, есть раненые.

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