Российские дроны снова атаковали Одесскую область: много раненых

В результате атаки пострадали семь человек.

Ночью 29 ноября российские войска совершили несколько атак на Южный регион Украины, используя беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Три населенных пункта Одесского района потерпели разрушения: повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, дворовые сооружения, газопровод и автомобиль.

В результате ударов ранены семь человек, однако точное количество пострадавших в настоящее время уточняется. Как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, четырех из них госпитализировали, в том числе женщину в тяжелом состоянии. Остальные находятся в состоянии средней тяжести. Троим раненым была оказана помощь на месте.

Последствия вражеской атаки на Одесскую область / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия вражеской атаки в Одесскую область / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия вражеской атаки на Одесскую область / Фото: Национальная полиция Украины

"На местах событий работают все профильные службы. Полицейские опрашивают граждан, фиксируют последствия вражеских атак, собирают доказательства очередного преступления России, обеспечивают правопорядок. Всего от полиции задействовано 54 человека личного состава", — говорится в сообщении полиции.

Местных жителей призывают не игнорировать сигнал "Воздушная тревога", немедленно направляться в укрытие и находиться там до сигнала "Отбой".

Напомним, из-за атаки РФ сразу три АЭС Украины сократили производство электроэнергии.

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