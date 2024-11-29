В Южной Корее люди гибнут от сильнейшего в истории снегопада

По предварительным данным, жертвами непогоды стали пять человек. В четверг отменили около 150 рейсов.

Мощный снегопад накрыл столичный регион Южной Кореи, в том числе Сеул и провинцию Кенгидо, где зафиксировано более 40 сантиметров снега. Непогода убила пять человек.

Об этом пишет Reuters.

На трассе восточнее Сеула из-за непогоды произошло массовое ДТП с участием 53 автомобилей. В результате этой катастрофы погибли два человека. Еще 11 получили ранения.

"Один человек погиб и двое получили ранения на поле для гольфа — на них рухнула сетка, перегруженная снегом. Еще один человек погиб в результате аналогичного обрушения защитного тента на автостоянке", — говорится в сообщении.

Также известно, что мужчина в возрасте 60 лет погиб после того, как на него упало дерево во время очищения снега.

Необычно сильный ноябрьский снег вызван более высокой, чем обычно, температурой морских вод и потоком холодного воздуха. Из-за непогоды пришлось отменить почти 150 авиарейсов. Больше всего пострадал главный аэропорт Сеула – Инчхон. Также остановлено паромное сообщение. Поезда массово задерживаются в пути.

Снегопад также повлиял на работу школ. В Сеуле три учебных заведения закрылись, а 27 школ скорректировали расписание, начав занятия позже.

Сильнейший снегопад накрыл Сеул 27 ноября. Метеорологи отмечают, что поступившие с северо-запада холодные воздушные массы превратили дождь в снег. За ночь в Сеуле выпало 18 см осадков.

Напомним, в северных регионах Саудовской Аравии впервые в истории выпал снег, засыпав пустыню.

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