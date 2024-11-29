У Південній Кореї люди гинуть від найсильнішого в історії снігопаду

Потужний снігопад накрив столичний регіон Південної Кореї, зокрема Сеул і провінцію Кьонгідо, де зафіксовано понад 40 сантиметрів снігу. Негода вбила п'ятеро осіб.

Про це пише Reuters.

На трасі на схід від Сеуалу через негоду сталася масова ДТП за участю 53 автомобілів. Унаслідок цієї катастрофи загинули двоє людей. Ще 11 дістали поранення.

"Одна людина загинула і двоє дістали поранення на полі для гольфу - на них звалилася сітка, перевантажена снігом. Ще одна людина загинула внаслідок аналогічного обвалення захисного тенту на автостоянці", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що чоловік у віці 60 років загинув після того, як на нього впало дерево під час очищення снігу.

Незвично сильний листопадовий сніг спричинений вищою, ніж зазвичай, температурою морських вод і потоком холодного повітря. Через негоду довелося скасувати майже 150 авіарейсів. Найбільше постраждав головний аеропорт Сеула - Інчхон. Також зупинено поромне сполучення. Поїзди масово затримуються в дорозі.

Снігопад також вплинув на роботу шкіл. У Сеулі три навчальні заклади закрилися, а 27 шкіл скоригували розклад, розпочавши заняття пізніше.

Найсильніший снігопад накрив Сеул 27 листопада. Метеорологи зазначають, що холодні повітряні маси, які надійшли з північного заходу, перетворили дощ на сніг. За ніч у Сеулі випало 18 см опадів.

Нагадаємо, у північних регіонах Саудівської Аравії вперше в історії випав сніг, засипавши пустелю.

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