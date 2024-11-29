Ворог пішов у штурм біля Білогорівки: деталі від бійця "Айдару"

Поблизу Білогорівки Луганської області російські війська влаштовують штурми. Водночас Сили оборони України проводять плідну роботу зі знищення ворога.

Про це військовослужбовець 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив у телеграм-каналі.

За словами Бунятова, російські окупанти намагаються зрушити сталу ділянку фронту.

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"Північно-західніше від Білогорівки пі*ари здійснюють спроби зрушення сталої ділянки фронту", – написав боєць.

Він поінформував, що 29 листопада у напрямку Серебрянки на штурм виїхали російські танк та чотири БМП, яким вдалося висадити піхоту. Військовий повідомив, як на це відреагували ЗСУ:

"Танк та 1 БМП було зупинено, інша техніка змогла відійти, зараз йде плідна робота по знищенню піхоти противника".

Нагадаємо, напередодні начальник артилерії 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади Максим Антонов повідомив, що російські війська намагаються захопити Білогорівку. Однак ворог погано орієнтується на місцевості, тому обмежений у проведенні у проведенні тактичних штурмів.

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