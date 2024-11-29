Ворог пішов у штурм біля Білогорівки: деталі від бійця "Айдару"

У районі Білогорівки російська армія намагається зрушити сталу ділянку фронту.
Поблизу Білогорівки Луганської області російські війська влаштовують штурми. Водночас Сили оборони України проводять плідну роботу зі знищення ворога.
Про це військовослужбовець 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив у телеграм-каналі.
За словами Бунятова, російські окупанти намагаються зрушити сталу ділянку фронту.
"Північно-західніше від Білогорівки пі*ари здійснюють спроби зрушення сталої ділянки фронту", – написав боєць.
Він поінформував, що 29 листопада у напрямку Серебрянки на штурм виїхали російські танк та чотири БМП, яким вдалося висадити піхоту. Військовий повідомив, як на це відреагували ЗСУ:
"Танк та 1 БМП було зупинено, інша техніка змогла відійти, зараз йде плідна робота по знищенню піхоти противника".
Нагадаємо, напередодні начальник артилерії 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади Максим Антонов повідомив, що російські війська намагаються захопити Білогорівку. Однак ворог погано орієнтується на місцевості, тому обмежений у проведенні у проведенні тактичних штурмів.
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