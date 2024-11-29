Російські загарбники просуваються на фронті - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби просунулись в районі кількох населених пунктів на фронті.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся біля Великої Новосілки, Розливу, Зорі, Жовтого, Пушкіного, в Берестках та Кураховому", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контроль правого берега Осколу може дати росіянам шанс оточити Куп'янськ.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни захопили Дарʼїно на Курщині.

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