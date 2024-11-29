Российские захватчики продвигаются на фронте — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на фронте.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Враг продвинулся возле Великой Новоселки, Разлива, Зари, Желтого, Пушкиного, в Берестках и Курахово", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что контроль правого берега Оскола может дать россиянам шанс окружить Купянск.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне захватили Дарьино на Курщине.

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