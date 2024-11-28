Где оккупанты усилили давление: Генштаб сообщил новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 157 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В районах населенных пунктов Волчанск и Тихое на Харьковском направлении в сутки произошло пять вражеских штурмов позиций наших защитников.

На Купянском направлении зафиксировано 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия вблизи Колесниковки, Загрызового, Зеленой Рощи и Кругляковки.

Враг атаковал четыре раза на Лиманском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Торецка, при этом активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до 10 управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого и Млечного.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 39 атак.

При поддержке авиации на Времевском направлении противник совершил 18 штурмов наших позиций недалеко от Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции шесть раз.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области и где за сутки украинские защитники отбили 18 атак захватчиков.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки, 27 ноября, Россия потеряла 1 220 военных убитыми и ранеными, а также военную технику.

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