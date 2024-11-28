Утром Россия атаковала Буковину: что известно об обстреле

Погибших и пострадавших нет.

В четверг, 27 ноября, во время воздушной тревоги в Черновицкой области сработали силы противовоздушной обороны. Была сбита российская ракета.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Руслан Запаранюк.

"Во время утренней атаки Силы ПВО уничтожили вражескую ракету над территорией Черновицкой области", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых воздушных целей повреждено несколько жилых домов в Днестровском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, 28 ноября РФ массированно ударила ракетами разных типов и дронами по Украине. В общей сложности РФ выпустила 188 воздушных целей – ракет и БпЛА.

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