Російські військові вдарили по Івано-Франківській області: що відомо

Зранку 28 листопада російська окупаційна армія атакувала Івано-Франківську область. Під час тривоги на Прикарпатті лунали вибухи.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття знову стали ціллю ворожої ракетної атаки. Працювали сили протиповітряної оборони. Зафіксовано пошкодження приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Онищук, попередньо, минулося без постраждалих. Втім, через ворожу атаку на Прикарпатті застосовано аварійні вимкнення світла.