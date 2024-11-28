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Російські військові вдарили по Івано-Франківській області: що відомо

Російські військові вдарили по Івано-Франківській області: що відомо

Рятувальники. / Фото: Associated Press

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Зранку 28 листопада російська окупаційна армія атакувала Івано-Франківську область. Під час тривоги на Прикарпатті лунали вибухи.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. 

"Об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття знову стали ціллю ворожої ракетної атаки. Працювали сили протиповітряної оборони. Зафіксовано пошкодження приватних будинків", - йдеться у повідомленні. 

За інформацією Онищук, попередньо, минулося без постраждалих. Втім, через ворожу атаку на Прикарпатті застосовано аварійні вимкнення світла. 

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