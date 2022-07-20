До чого сниться миття підлоги: за різними сонниками

Підлога - це, мабуть, найважливіша частина будь-якого будинку. Тому вона символізує основні сфери життя людини. Часто кажуть, що миття підлоги допомагає навести в думках лад, визначитися з планами на майбутнє. Але що означає мити підлогу уві сні - читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

До чого сниться миття підлоги - загальне тлумачення

Коли людина хоче розтлумачити сон, в якому вона миє підлогу, потрібно, насамперед, звертати увагу на свої емоції та відчуття. Якщо сюжет сну не має негативної енергії, значить, на вас чекають зміни на краще. Тим більше, якщо миття підлоги уві сні відбувається за допомогою чистої води.

Однак, якщо вам сниться, що ви миєте підлогу брудною водою або сама поверхня пошкоджена, стара, зламана - варто звернути увагу на свої стосунки з рідними та близькими. Можливо починає зріти чи вже назріла певна конфліктна ситуація, з якою варто якнайшвидше розібратися. Інакше можна втратити близькі стосунки з важливими для вас людьми.

Як тлумачать миття підлоги уві сні різні сонники

До чого сниться миття підлоги / Фото: pixabay.com

Сонники трактують такий сон по-різному. Деякі опираються на образи, які отримує людина підсвідомо. Інші цей сюжет тлумачать з побутового боку. Ось що означає мити підлогу уві сні за різними популярними сонниками.

Що каже сонник Міллера

Міллер вважав, що потрібно особливу увагу уві сні звернути на те, яка ганчірка в руках у людини, що миє підлогу:

брудна - очікуйне на роботі певні труднощі, адже хтось з вашого оточення намагається створити перешкоди для просування по кар'єрних східцях;

чиста - потрібно більше часу приділяти прийняттю важливих рішень в реальності.

Тлумачення сонника Ванги

Якщо мити підлогу уві сні, щоб вона була чистою, то це означає, що зовсім скоро в вашому житті все почне покращуватися. Проте, не забувайте поблажливо і уважно ставитися до колег, близьких, рідних, друзів, тоді до вас дійсно прийде успіх. А ось якщо цього не робити - удача може пройти стороною.

Мити підлогу уві сні за сонником Майя

Племена Майя були впевнені, що миття підлоги сниться до фінансового благополуччя. А щоб прибуток був дійсно великий, рекомендовано вранці після такого сну розсипати з внутрішньої сторони будинку на порозі борошно з кукурудзи. І не прибирати його кілька днів.

До чого сниться мити брудну підлогу

Мити брудну підлогу уві сні: що це означає / Фото: pixabay.com

Кажуть, якщо людині сниться дуже брудна підлога, значить, в реальності вона недбало ставиться до своїх обов'язків. А ще після такого сну краще відвідати лікаря, тому що він може вказувати на проблеми зі здоров'ям.

Якщо в сновидінні ви змогли начисто вимити брудну підлогу, це означає, що ви легко впораєтеся з будь-якими життєвими проблемами, які можуть трапитися на вашому шляху. У відрі каламутна вода - ви страждаєте від постійного відчуття небезпеки. Спробуйте розслабитися і відпустити свої страхи.

Побачити на щойно вимитій підлозі брудні сліди - до сварки з другою половинкою. Можливо, чоловік/дружина вже зважилися на зраду, але поки що приховують це від вас.

До чого сниться брудний килим, який з'явився на чистій підлозі? Вам потрібно перестати остерігатися людей, які намагаються вам допомогти. Недбале ставлення до близьких часто призводить до погіршення стосунків з ними.

Чи впливає колір підлоги на тлумачення сновидіння

До чого сниться миття підлоги зрозуміло, але варто зазначити, що на тлумачення сну часто впливає колір поверхні. А тому вам варто спробувати пригадати цю деталь:

темна підлога - на вас чекають серйозні душевні переживання, які з'являться через те, що людина сама придумає;

світла поверхня - ви обрали правильний шлях в своєму житті, вам постійно везе;

біле покриття, яке було помите, але знову перемивається - ви є тою людиною, яка в будь-якій ситуації вміє тримати себе в руках;

червоні відтінки підлоги - краще в реальності більш м'яко та спокійно реагувати на різні ситуації, не бути надто агресивним.

Мити підлогу уві сні за межами дому: що це означає

До чого сниться миття підлоги не в себе вдома? / Фото: pixabay.com

Загальне тлумачення сюжету означає зміни на краще. Однак, щоб краще зрозуміти, що несе таке сновидіння, потрібно звернути увагу на місце, де це все відбувається:

в чужому домі - ви даруєте приємні відчуття власнику цього дому;

на робочому місці чи в офісі - нарешті ваші старання будуть правильно оціненні начальством;

в навчальному закладі - зміна місця навчання чи роботи, однак ви до цього ще не готові морально;

в під'їзді багатоповерхівки - швидкий переїзд, який вже запланований, для людини, яка бачить сон, це приносить важкі відчуття;

на кухні - на вас чекають нові та міцні любовні відносини.

До чого сниться миття підлоги шваброю чи руками

Також зверніть увагу на те, як саме ви мили підлогу уві сні. Якщо жінка робить це шваброю в своєму домі - її не влаштовує життя, вона втомилася від щоденної рутини і хоче отримати перерву.

Мити підлогу уві сні руками означає, що попереду на вас чекають зміни в житті, які будуть супроводжуватися труднощами. Життя стане кращим тільки після того, як ці проблеми будуть вирішені.

Очищати килимове покриття ганчіркою - такий сон означає, що вам доведеться докласти чимало зусиль, щоб отримати бажане. А ось використання уві сні миючого пилососа є гарним знаком. На вас чекає покращення життєвих умов.