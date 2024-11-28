К чему снится мытье полов за разными сонниками

Пол – это, пожалуй, самая важная часть любого дома. Поэтому он символизирует главные сферы жизни человека. Часто говорят, что мытье полов помогает навести мысленно порядок, определиться с планами на будущее. Но что значит мыть пол во сне – читайте об этом в материале ТСН.ua.

К чему снится мытье полов — общее толкование

Когда человек хочет прояснить сон, в котором он моет пол, нужно, прежде всего, обращать внимание на свои эмоции и ощущения. Если сюжет сна не имеет отрицательной энергии, значит, вас ждут изменения к лучшему. Тем более, если мытье полов во сне происходит с помощью чистой воды.

Однако, если вам снится, что вы моете пол грязной водой или сама поверхность повреждена, старая, сломана – стоит обратить внимание на свои отношения с родными и близкими. Возможно, начинает зреть или уже назрела определенная конфликтная ситуация, с которой стоит как можно быстрее разобраться. Иначе можно потерять близкие отношения с важными для вас людьми.

Как толкуют мытье полов во сне разные сонники

К чему снится мытье полов / Фото: pixabay.com

Сонники трактуют такой сон по-разному. Некоторые опираются на образы, которые человек получает подсознательно. Другие этот сюжет толкуют с бытовой стороны. Вот что значит мыть пол во сне за разными популярными сонниками.

Что говорит сонник Миллера

Миллер считал, что нужно особое внимание во сне обратить на то, какая тряпка в руках у моющего пол:

грязная – стоит ожидать на работе определенные трудности, ведь кто-то из вашего окружения пытается создать препятствия для продвижения по карьерной лестнице;

чистая – нужно больше времени уделять принятию важных решений в реальности.

Толкование сонника Ванги

Если моете пол во сне, чтобы он был чистым, то это означает, что совсем скоро в вашей жизни все начнет улучшаться. Однако, не забывайте снисходительно и внимательно относиться к коллегам, близким, родным, друзьям, тогда к вам действительно придет успех. А вот если этого не делать – удача может пройти стороной.

Мыть пол во сне за сонником Майя

Племена Майя были уверены, что мытье полов снится к финансовому благополучию. А чтобы прибыль была действительно большой, рекомендуется утром после такого сна рассыпать с внутренней стороны дома на пороге муку из кукурузы. И не убирайте ее несколько дней.

К чему снится мыть грязный пол

Мыть грязный пол во сне: что это значит / Фото: pixabay.com

Говорят, если человеку снится очень грязный пол, значит, в реальности он небрежно относится к своим обязанностям. А еще после такого сна лучше навестить врача, потому что это может указывать на проблемы со здоровьем.

Если в сновидении вы смогли чисто вымыть грязный пол, это означает, что вы легко справитесь с любыми жизненными проблемами, которые могут случиться на вашем пути. В ведре мутная вода – вы страдаете от постоянного ощущения опасности. Попытайтесь расслабиться и отпустить свои страхи.

Увидеть на только что вымытом полу грязные следы – к ссоре со второй половинкой. Возможно, супруг/супруга уже решились на измену, но пока скрывают это от вас.

К чему снится грязный ковер, появившийся на чистом полу? Вам нужно перестать остерегаться людей, которые пытаются помочь вам. Небрежное отношение к близким часто приводит к ухудшению отношений с ними.

Влияет ли цвет пола на толкование сновидения

К чему снится мытье полов понятно, но стоит отметить, что на толкование сна часто влияет цвет поверхности. Поэтому вам стоит попробовать вспомнить эту деталь:

темный пол — вас ждут серьезные душевные переживания, которые появятся из-за того, что человек сам придумает;

светлая поверхность – вы выбрали правильный путь в своей жизни, вам постоянно везет;

белое покрытие, которое было помыто, но снова перемывается – вы являетесь тем человеком, который в любой ситуации умеет держать себя в руках;

красные оттенки пола – лучше в реальности более мягко и спокойно реагировать на разные ситуации, не быть слишком агрессивным.

Мыть пол во сне за пределами дома: что это значит

К чему снится мытье полов не у себя дома? / Фото: pixabay.com

Общее толкование сюжета означает изменения к лучшему. Однако чтобы лучше понять, что несет такое сновидение, нужно обратить внимание на место, где это все происходит:

в чужом доме – вы дарите приятные ощущения владельцу этого дома;

на рабочем месте или в офисе – наконец ваши старания будут правильно оценены начальством;

в учебном заведении – изменение места обучения или работы, однако вы к этому еще не готовы морально;

в подъезде многоэтажки – быстрый переезд, который уже запланирован, для человека, видящего сон, это приносит тяжелые ощущения;

на кухне – вас ждут новые и крепкие любовные отношения.

К чему снится мытье полов шваброй или руками

Также обратите внимание на то, как именно вы мыли пол во сне. Если женщина делает это шваброй в своем доме – ее не устраивает жизнь, она устала от ежедневной рутины и хочет получить перерыв.

Мыть пол во сне руками означает, что впереди вас ждут изменения в жизни, которые будут сопровождаться трудностями. Жизнь станет лучше только после того, как эти проблемы будут решены.

Очищать ковровое покрытие тряпкой – такой сон означает, что вам придется приложить немало усилий, чтобы получить желаемое. А вот использование во сне моющего пылесоса является хорошим знаком. Вас ждет улучшение жизненных условий.