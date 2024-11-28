К чему снится мытье полов за разными сонниками

Пол – это, пожалуй, самая важная часть любого дома. Поэтому он символизирует главные сферы жизни человека. Часто говорят, что мытье полов помогает навести мысленно порядок, определиться с планами на будущее. Но что значит мыть пол во сне – читайте об этом в материале ТСН.ua.
К чему снится мытье полов — общее толкование
Когда человек хочет прояснить сон, в котором он моет пол, нужно, прежде всего, обращать внимание на свои эмоции и ощущения. Если сюжет сна не имеет отрицательной энергии, значит, вас ждут изменения к лучшему. Тем более, если мытье полов во сне происходит с помощью чистой воды.
Однако, если вам снится, что вы моете пол грязной водой или сама поверхность повреждена, старая, сломана – стоит обратить внимание на свои отношения с родными и близкими. Возможно, начинает зреть или уже назрела определенная конфликтная ситуация, с которой стоит как можно быстрее разобраться. Иначе можно потерять близкие отношения с важными для вас людьми.
Как толкуют мытье полов во сне разные сонники
Сонники трактуют такой сон по-разному. Некоторые опираются на образы, которые человек получает подсознательно. Другие этот сюжет толкуют с бытовой стороны. Вот что значит мыть пол во сне за разными популярными сонниками.
Что говорит сонник Миллера
Миллер считал, что нужно особое внимание во сне обратить на то, какая тряпка в руках у моющего пол:
- грязная – стоит ожидать на работе определенные трудности, ведь кто-то из вашего окружения пытается создать препятствия для продвижения по карьерной лестнице;
- чистая – нужно больше времени уделять принятию важных решений в реальности.
Толкование сонника Ванги
Если моете пол во сне, чтобы он был чистым, то это означает, что совсем скоро в вашей жизни все начнет улучшаться. Однако, не забывайте снисходительно и внимательно относиться к коллегам, близким, родным, друзьям, тогда к вам действительно придет успех. А вот если этого не делать – удача может пройти стороной.
Мыть пол во сне за сонником Майя
Племена Майя были уверены, что мытье полов снится к финансовому благополучию. А чтобы прибыль была действительно большой, рекомендуется утром после такого сна рассыпать с внутренней стороны дома на пороге муку из кукурузы. И не убирайте ее несколько дней.
К чему снится мыть грязный пол
Говорят, если человеку снится очень грязный пол, значит, в реальности он небрежно относится к своим обязанностям. А еще после такого сна лучше навестить врача, потому что это может указывать на проблемы со здоровьем.
Если в сновидении вы смогли чисто вымыть грязный пол, это означает, что вы легко справитесь с любыми жизненными проблемами, которые могут случиться на вашем пути. В ведре мутная вода – вы страдаете от постоянного ощущения опасности. Попытайтесь расслабиться и отпустить свои страхи.
Увидеть на только что вымытом полу грязные следы – к ссоре со второй половинкой. Возможно, супруг/супруга уже решились на измену, но пока скрывают это от вас.
К чему снится грязный ковер, появившийся на чистом полу? Вам нужно перестать остерегаться людей, которые пытаются помочь вам. Небрежное отношение к близким часто приводит к ухудшению отношений с ними.
Влияет ли цвет пола на толкование сновидения
К чему снится мытье полов понятно, но стоит отметить, что на толкование сна часто влияет цвет поверхности. Поэтому вам стоит попробовать вспомнить эту деталь:
- темный пол — вас ждут серьезные душевные переживания, которые появятся из-за того, что человек сам придумает;
- светлая поверхность – вы выбрали правильный путь в своей жизни, вам постоянно везет;
- белое покрытие, которое было помыто, но снова перемывается – вы являетесь тем человеком, который в любой ситуации умеет держать себя в руках;
- красные оттенки пола – лучше в реальности более мягко и спокойно реагировать на разные ситуации, не быть слишком агрессивным.
Мыть пол во сне за пределами дома: что это значит
Общее толкование сюжета означает изменения к лучшему. Однако чтобы лучше понять, что несет такое сновидение, нужно обратить внимание на место, где это все происходит:
- в чужом доме – вы дарите приятные ощущения владельцу этого дома;
- на рабочем месте или в офисе – наконец ваши старания будут правильно оценены начальством;
- в учебном заведении – изменение места обучения или работы, однако вы к этому еще не готовы морально;
- в подъезде многоэтажки – быстрый переезд, который уже запланирован, для человека, видящего сон, это приносит тяжелые ощущения;
- на кухне – вас ждут новые и крепкие любовные отношения.
К чему снится мытье полов шваброй или руками
Также обратите внимание на то, как именно вы мыли пол во сне. Если женщина делает это шваброй в своем доме – ее не устраивает жизнь, она устала от ежедневной рутины и хочет получить перерыв.
Мыть пол во сне руками означает, что впереди вас ждут изменения в жизни, которые будут сопровождаться трудностями. Жизнь станет лучше только после того, как эти проблемы будут решены.
Очищать ковровое покрытие тряпкой – такой сон означает, что вам придется приложить немало усилий, чтобы получить желаемое. А вот использование во сне моющего пылесоса является хорошим знаком. Вас ждет улучшение жизненных условий.