Ракетная атака 28 ноября: Херсон обесточен

В городе также перебои с водой.
Из-за массированной ракетной атаки во многих регионах Украины аварийные отключения электроэнергии. Херсон также обесточен.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.
"Электротранспорт временно не работает, возможны перебои с водой. Специалисты работают над стабилизацией ситуации", – написал он.
Какая ситуация в регионе
Российские войска на протяжении суток били по критической и социальной инфраструктуре 11 населенных пунктов Херсонской области, обстреливали жилые кварталы.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
Повреждены семь многоэтажек, 14 частных домов, гаражи и автомобили. Один человек погиб, еще 14 получили ранения разной степени тяжести.
По данным ОВА, армия РФ за прошлые сутки обстреляла Берислав, Антоновку, Золотую Балку, Станислав, Веселое, Белозерку, Милово, Дудчаны, Змиевку, Камышаны и Херсон.
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