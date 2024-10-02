Россияне атаковали маршрутку с пассажирами в Антоновке Херсонской области

В результате сброса есть жертва, гражданская женщина.

В среду, 2 октября, российская армия атаковала из дрона маршрутный автобус в Антоновке Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Россияне атаковали с дрона маршрутный автобус в Антоновке. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА тяжелые ранения получила 69-летняя женщина. К сожалению, потерпевшая умерла в "скорой". Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что оккупационные войска усилили обстрел Херсонской области и областного центра. В преддверии армия РФ ударила по рынку в Центральном районе Херсона. Есть жертвы и погибшие.

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