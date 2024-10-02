В разных городах России раздается воздушная тревога: что происходи (видео)

Россияне, несмотря на предупреждение, изрядно испугались сирены.
В России снова взялись за масштабную проверку систем оповещения. В среду, 2 октября, в разных городах России раздается сигнал тревоги.
Об этом пишут российские СМИ.
В МЧС уверяют, что проходит масштабная проверка систем оповещения регионального и муниципального уровней. Ее якобы заранее анонсировали.
"В столичном регионе, Сочи, Владимире, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах раздался специальный сигнал, также для тестирования в эфир телеканалов выводят сообщения от ведомства", — пишет паблик.
Россияне, несмотря на предупреждение, изрядно испугались сирены.
Напомним, Украина не перестает наносить удары по военным целям РФ. В частности, 1 октября в российской Перми загорелся химический завод.
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