В МЧС утверждают о коротком замыкании насоса.

В российской Перми 30 сентября вспыхнул пожар на химическом заводе "Камтекс-Химпром".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и телеграм-каналы.

В российском МЧС заявили, что причиной пожара на заводе "Камтекс-Химпром" стало короткое замыкание насоса. Сгорели кабели на площади 40 кв. м.

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Чрезвычайники утверждают, что открытое горение уже ликвидировано.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

К слову, предприятие специализируется на производстве фталевого ангидрида, диоктилфталата, фумаровой и бензойной кислоты.

В Перми загорелся химический завод "Камтекс-Химпром"

К слову, в ночь на 27 сентября группа беспилотников атаковала Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России. Там вспыхнул пожар.

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