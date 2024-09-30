Израиль может начать вторжение в Ливан в ближайшие дни — WSJ

Израиль может вторгнуться в Ливан уже в ближайшие дни. Для этого израильские спецназовцы совершают целевые рейды на юге Ливана, собирая разведданные и проводя разведывательные операции.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Источники издания отмечают, что во время операций бойцы проникают в туннели, принадлежащие боевикам группировки "Хезболла", вдоль ливано-израильской границы. Такие рейды проводились как в последние дни, так и в последние несколько месяцев.

" Эти действия являются частью " более широкой стратегии " Израиля относительно ослабления военного потенциала " Хезболлы " на границе с Ливаном. Однако сроки наземных операций могут измениться под давлением США, которые стремятся предотвратить большое вторжение. -Авив будет содержать территорию или будет ли операция представлять собой серию больших рейдов", — говорится в сообщении.

По словам бывшего высокопоставленного израильского военного Амира Авиви, наземное вторжение неизбежно, а нынешние рейды являются частью подготовительных действий.

"Армия обороны Израиля активно готовится к возможным наземным операциям, в том числе с использованием специальных подразделений", — добавил он.

Добавим, что Израиль продолжает удары по центру Бейрута, порту в Йемене и по сектору Газа.

Читайте также: