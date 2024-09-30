Ізраїль може розпочати вторгнення до Лівану найближчими днями — WSJ

Ізраїль може вторгнутися до Лівану вже найближчими днями. Для цього ізраїльські спецпризначенці здійснюють цільові рейди на півдні Лівану, збираючи розвіддані та проводячи розвідувальні операції.

Про це пише The Wall Street Journal.

Джерела видання зазначають, що під час операцій бійці проникають до тунелів, які належать бойовикам угрупування "Хезболла", вздовж лівано-ізраїльського кордону. Такі рейди проводилися як останніми днями, так і протягом останніх кількох місяців.

"Ці дії є частиною "ширшої стратегії" Ізраїлю щодо ослаблення військового потенціалу "Хезболли" на кордоні з Ліваном. Однак терміни наземних операцій можуть змінитися під тиском США, які прагнуть запобігти великому вторгненню. Точні плани Ізраїлю залишаються невідомими і незрозуміло, як довго Тель-Авів утримуватиме територію або чи буде операція складатися з серії великих рейдів", - йдеться в повідомленні.

За словами колишнього високопоставленого ізраїльського військового Аміра Авіві, наземне вторгнення неминуче, а нинішні рейди є частиною підготовчих дій.

"Армія оборони Ізраїлю активно готується до можливих наземних операцій, зокрема з використанням спеціальних підрозділів", - додав він.

Додамо, що Ізраїль продовжує удари по середмістю Бейрута, порту в Ємені та по Сектору Гази.

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