Орбан ініціює "мирний" саміт Зеленського з Путіним – ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює проведення "мирного" саміту між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Die Weltwoche.

Минулого тижня у Нью-Йорку за лаштунками Генасамблеї ООН Орбан провів "інтенсивні" переговори з лідерам Китаю та Бразилії, аби ініціювати "мирний" саміт між Зеленським і Путіним.

"Орбан організував підтримку своїх планів загалом п’ятнадцятьома країнами, "друзями миру". Зараз обговорюється місце проведення мирного саміту. Окрім Угорщини, Китаю та Бразилії також візьмуть участь Франція та Швейцарія", – йдеться в публікації.

У статті зазначається, що керівництво Євросоюзу дратують поїздки Орбана за кордон. Політика звинувачують у перевищенні службових повноважень – він не може вести перемовини від імені ЄС.

Своєю чергою сам угорський прем’єр вважає, що проводить дослідження, а не переговори.

"Орбан, схоже, сповнений рішучості завершити свої мирні переговори. Як він сказав (виданню – ред.), його мета – повернути європейцям активну роль і визначити курс перед виборами в США", – вказує видання.

"Оскільки Київ і Москва не особливо бажають вести переговори, міжнародний тиск тепер має призвести до прориву для припинення вогню. Це, безсумнівно, було б переворотом. Інші політики вже отримували Нобелівські премії за дрібниці", – додали автори публікації.

Нагадаємо, напередодні в Пекіні заявили, що Китай, Бразилії та інші країни-однодумці Глобального Півдня мають намір створити платформу "Друзі миру" для вирішення "української кризи".

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