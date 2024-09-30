У Хмельницькому в озері потонули донька та її 45-річна мати

Наразі усі обставини трагедії зʼясовують слідчі.
В озері у Хмельницькому потонули 45-річна місцева жителька та її 8-річна донька. Попередньо відомо, що дитина послизнулася та впала у воду, а мати кинулась її рятувати.
Про це повідомили у поліції області.
"Нещасний випадок стався на вулиці Береговій близько 13:40. Поліцейські попередньо встановили, що 8-річна дівчинка підійшла близько до озера та випадково впала у воду. Мати кинулась донці на допомогу. У результаті і жінка, і дитина потонули", – інформують правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»). Усі обставини події наразі зʼясовують.
Нагадаємо, на Закарпатті в озері потонули двоє дітей.
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