У Хмельницькому в озері потонули донька та її 45-річна мати

В озері у Хмельницькому потонули 45-річна місцева жителька та її 8-річна донька. Попередньо відомо, що дитина послизнулася та впала у воду, а мати кинулась її рятувати.

Про це повідомили у поліції області.

"Нещасний випадок стався на вулиці Береговій близько 13:40. Поліцейські попередньо встановили, що 8-річна дівчинка підійшла близько до озера та випадково впала у воду. Мати кинулась донці на допомогу. У результаті і жінка, і дитина потонули", – інформують правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»). Усі обставини події наразі зʼясовують.

Нагадаємо, на Закарпатті в озері потонули двоє дітей.

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