Рятували подружку: на Закарпатті втопилися двоє дітей

На Закарпатті в озері потонули двоє дітей. Трагедія сталася поблизу села Батрадь Берегівського району.

Про це повідомляє ДСНС.

"Четверо подружок 10-12 років гуляли поблизу водойми, аж раптом одна із них послизнулась та впала у воду. Двоє дівчат пірнули слідом, щоб допомогти. Одна з дівчаток змогла випливти, однак інші дві зникли на глибині", - йдеться у повідомленні.

На місце події було направлено водолазно-рятувальне відділення. Рятувальники вилучили тіла загиблих та передали їх працівникам поліції.

Нагадаємо, у Кіровоградській області втопилися двоє дітей.

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