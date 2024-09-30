В Хмельницком в озере утонули дочь и ее 45-летняя мать

В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняют следователи.

В озере в Хмельницком утонули 45-летняя местная жительница и ее 8-летняя дочь. Предварительно известно, что ребенок поскользнулся и упал в воду, а мать бросилась его спасать.

Об этом сообщили в полиции области.

"Несчастный случай произошел на улице Береговой около 13:40. Полицейские предварительно установили, что 8-летняя девочка подошла близко к озеру и случайно упала в воду. Мать бросилась дочери на помощь. В результате и женщина, и ребенок утонули", – информируют правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой "несчастный случай"). Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, на Закарпатье в озере утонули двое детей.

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