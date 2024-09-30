Премьер Венгрии организовал поддержку своих планов в общей сложности пятнадцатью странами, "друзьями мира".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует проведение "мирного" саммита между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Die Weltwoche.

На прошлой неделе в Нью-Йорке за кулисами Генассамблеи ООН Орбан провел "интенсивные" переговоры с лидерами Китая и Бразилии, чтобы инициировать "мирный" саммит между Зеленским и Путиным.

"Орбан организовал поддержку своих планов в общей сложности пятнадцатью странами, "друзьями мира". Сейчас обсуждается место проведения мирного саммита. Кроме Венгрии, Китая и Бразилии также примут участие Франция и Швейцария", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что руководство Евросоюза раздражают поездки Орбана за границу. Политик обвиняется в превышении служебных полномочий – он не может вести переговоры от имени ЕС.

В свою очередь сам венгерский премьер считает, что проводит исследования, а не переговоры.

"Орбан, похоже, полон решимости завершить свои мирные переговоры. Как он сказал (изданию – ред.), его цель – вернуть европейцам активную роль и определить курс перед выборами в США", – указывает издание.

"Поскольку Киев и Москва не особо желают вести переговоры, международное давление теперь должно привести к прорыву для прекращения огня. Это, несомненно, было бы переворотом. Другие политики уже получали Нобелевские премии за пустяки", — добавили авторы публикации.

Напомним, накануне в Пекине заявили, что Китай, Бразилии и другие страны-единомышленники Глобального Юга намерены создать платформу "Друзья мира" для разрешения "украинского кризиса".

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