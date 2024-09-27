В Ростовской области вспыхнул пожар после атаки беспилотников

Местные власти традиционно говорят, что сбили все дроны.

В ночь на 27 сентября группа беспилотников атаковала Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Ряд российских мониторинговых каналов и медиа сообщали, что возник мощный пожар.

Большинство беспилотников было замечено в микрорайоне Новошахтинская Новая Соколовка, а это всего в пяти минутах езды от НПЗ.

Губернатор края Василий Голубев подтвердил атаку дронов. Он заявил, что силами ПВО ВС РФ сбиты семь беспилотников.

"В результате падения обломков беспилотников в "чистом поле" вспыхнула трава. Однако ее оперативно потушили спецслужбы. Пострадавших и разрушений нет", — заверил Голубов.

Напомним, 21 сентября беспилотники ударили по главному составу артиллерийских боеприпасов РФ в поселке Каменный Тихорецкого района Краснодарского края. На уничтоженных складах хранились боеприпасы из Северной Кореи.

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