У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки безпілотників

Місцева влада традиційно каже, що збили всі дрони.

У ніч проти 27 вересня група безпілотників атакувала Новошахтинський нафтопереробний завод, що в Ростовській області.

Низка російських моніторингових каналів та медіа повідомляли, що виникла потужна пожежа.

Більшість безпілотників були помічені в мікрорайоні Новошахтинська Нова Соколівка, а це всього за п'ять хвилин їзди від НПЗ.

Губернатор краю Василь Голубєв підтвердив атаку дронів. Він заявив, що силами ППО ЗС РФ збито сім безпілотників.

"Внаслідок падіння уламків безпілотників у "чистому полі" спалахнула трава. Проте її "оперативно" загасили спецслужби. Постраждалих та руйнувань немає", - запевнив Голубов.

Нагадаємо, 21 вересня безпілотники вдарили по головному складу артилерійських боєприпасів РФ у селищі Кам'яний Тихорецького району Краснодарського краю. На знищених складах зберігалися боєприпаси із Північної Кореї.

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