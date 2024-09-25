Вибух ракети "Сармат": експерт розповів, до яких наслідків це призвело

Російська ракета "Сармат", яка днями вибухнула під час випробувань, завдала сильного удару по російській "імперській величі".

Таку думку в етері телеканалу Freedom висловив авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап.

Він заявив, що це вже не перше випробування ракети "Сармат" росіянами, оскільки вони це роблять регулярно. Криволап зазначив, що російський диктатор Путін жодного разу не відвідав ці випробування, оскільки боїться за свою безпеку.

"Таке забарвлення хмари під час вибуху дає тільки окислювач, а саме азотна кислота. А те, що призвело до витоку палива і такого загоряння, говорить про падіння імперської величі РФ. Адже там кілька систем захисту, які дублюють одна одну і які повинні запобігати подібним ситуаціям. Але вони не спрацювали", – пояснив експерт.

Подібні катастрофи вже траплялися у 60-х роках минулого століття, але тоді був початок ракетобудування і відтоді цього не повторювалося тому ця аварія є унікальною.

"Я думаю, там дуже багато загиблих насправді. І навколо — досить велика територія заражена. Ми ще не все бачимо, тому що азотна кислота діє не дуже швидко, вона впливає поступово", – констатував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кремлі заявили, що "нічого не знають" про провал випробування ракети "Сармат".

Крім того, ми раніше інформували, що було виявлено наслідки невдалого випробування РФ міжконтинентальної ракети РС-28 "Сармат".

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