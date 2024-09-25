Вперше в історії: Китай вивів у море всі свої авіаносці

Країна має три авіаносці і відстає за цим показником лише від США.

Китайські ВМС вперше в історії вивели у море одночасно всі свої авіаносці.

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Про це пише The Telegraph.

Видання пише, що у море були виведені колишній радянський "Ляонін", його сестринський корабель місцевого виробництва "Шаньдун" та новітній, найбільший та найкращий авіаносець китайського виробництва "Фуцзянь".

Зазначається, що авіаносець "Шаньдун" перебував у Південно-Китайському морі на захід від Тайваню разом з судами супроводження, тоді як "Ляонін" перебував у Філіппінському морі на схід від Тайваню.

В свою чергу авіаносець "Фуцзянь" проводить випробування в Жовтому морі. Коли він приєднається до китайського флоту, то Китай стане другою країною у світі за цим показником, відстаючи лише від США, ВМС яких налічує 11 авіаносців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість компонентів у російській зброї на полі бою в Україні – китайського виробництва.

Крім того, ми раніше інформували, що російські військові вперше застосували в Україні китайські бронемашини.

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