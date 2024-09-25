Впервые в истории: Китай вывел в море все свои авианосцы

Страна имеет три авианосца и отстает по этому показателю только от США.
Китайские ВМС впервые в истории вывели в море одновременно все свои авианосцы.
Об этом пишет The Telegraph.
В море были выведены бывший советский "Ляонин", его сестринский корабль местного производства "Шаньдун" и новейший, крупнейший и лучший авианосец китайского производства "Фуцзянь".
Отмечается, что авианосец "Шаньдун" находился в Южно-Китайском море к западу от Тайваня вместе с судами сопровождения, тогда как "Ляонин" находился в Филиппинском море к востоку от Тайваня.
В свою очередь авианосец "Фуцзянь" проводит испытания в Желтом море. Когда он присоединится к китайскому флоту, Китай станет второй страной в мире по этому показателю, отставая только от США, ВМС которых насчитывает 11 авианосцев.
Напомним, ранее сообщалось, что большинство компонентов в российском оружии на поле боя в Украине – китайского производства.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские военные впервые применили в Украине китайские бронемашины.
Читайте также: