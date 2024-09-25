Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 25 вересня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
- БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.
- БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.
- БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.
- БпЛА на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Харківської області, курс південний.
- Декілька БпЛА в Кіровоградській області, курс північний.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уламки російського дрона знову знайшли в Румунії.
Крім того, ми раніше інформували, що безпілотники атакували Київську область.
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