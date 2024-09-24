Для захисту своїх розвідувальних БПЛА ворог почав ставити камери заднього огляду

Встановлення камер заднього огляду на розвідувальні БПЛА стало новим кроком ворога для виявлення загроз з боку українських зенітних FPV-дронів. Російські оператори почали використовувати ці камери, щоб підвищити рівень захисту своїх безпілотників.

Про це повідомив військовий портал Defense Express.

Перший випадок встановлення камери заднього огляду став відомий після того, як українські військові "приземлили" російський БПЛА, ймовірно, типу ZALA 421. За інформацією експерта Сергія "Флеш" Бескрестнова, ця камера, що була під'єднана до кастомного пристрою, дозволяє вести спостереження за небезпекою, яка може виникнути ззаду, зокрема, виявляти зенітні дрони, що наближаються.

Однак, попри цю новацію, розвідувальні БПЛА не є винищувачами і не здатні виконувати складні маневри. Під час одного із заходів протидії ворог може спробувати відірватися від атакувального дрона на максимальній швидкості. Це пов’язано з тим, що час польоту FPV-дрона обмежений, і збільшення швидкості може скоротити час роботи його акумулятора.

Водночас ефективність цього рішення викликає питання. Хоча швидка реалізація заходів протидії зенітним FPV-дронам свідчить про активність ворога, загальна результативність таких нововведень залишається сумнівною. Очікується, що перелік контрзаходів, які застосовуються, продовжить зростати, і цілком ймовірно, що ворог намагатиметься впровадити на свої розвідувальні БПЛА невеликі засоби радіоелектронної боротьби, які будуть працювати на найбільш популярних частотах.

Нагадаємо, в Україні розпочали серійне виробництво нового дрона-камікадзе з дальністю польоту до 1000 км, аналогічного до безпілотника Shahed-136. Сили оборони вже замовляють ці безпілотники для своїх операцій.

Читайте також: