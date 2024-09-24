"Експерти сміються": Der Spiegel повідомив причину вибуху ракети "Сармат"

Експерти вказують, що "у російській збройовій промисловості не все гладко".

У Росії під час випробувань просто у шахті вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат". Експерти припускають, що причиною цього стали проблеми з рідинною силовою установкою.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Норвезькі фахівці із землетрусів з інституту Norsar не змогли знайти підтверджень сильному вибуху ракети "Сармат". Водночас експерт Джордж Баррос з Інституту вивчення війни заявив, що діаметр вирви після провального запуску становив близько 62 м.

Автори публікації повідомляють, що ракета "Сармат" вагою у понад 200 т є вшестеро важчою та вдвічі довшою (35 м) від американських ядерних ракети Minuteman III. Як стверджував президент Росії Володимир Путін, "Сармат" може обійти всі сучасні засоби ПРО, оскільки має кращі тактико-технічні характеристики.

"Коли ви випробовуєте нові системи, ви повинні очікувати помилок на початковому етапі. Але у випадку з "Сарматом" це виглядає як велика помилка", – сказав експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райт.

Він припустив, що проблема може полягати в рідинній силовій установці. Росія може мати труднощі зі схожими технологіями.

"Цей інцидент ще раз показує, що в російській збройовій промисловості не все гладко", – сказав європейський експерт у галузі ракет Маркус Шиллер.

Своєю чергою Крістіан Меллінг із Фонду Бертельсманна зауважив, що невдалі випробування ракет "Сармат" шкодять російському іміджу.

"Експерти дивляться на розробку "Сармата" і тепер сміються від душі", – сказав Меллінг.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про невдале випробування російської ракети "Сармат" на полігоні "Плесецьк". Ракета вибухнула в шахті, на місці утворився великий кратер та була зруйнована частина полігону.

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