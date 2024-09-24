"Эксперты смеются": Der Spiegel сообщил причину взрыва ракеты "Сармат"

Эксперты указывают, что "в российской оружейной промышленности не все гладко".

В России во время испытаний прямо в шахте взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". Эксперты предполагают, что причиной стали проблемы с жидкостной силовой установкой.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Норвежские специалисты по землетрясениям из института Norsar не смогли найти подтверждений сильному взрыву ракеты "Сармат". В то же время эксперт Джордж Баррос из Института изучения войны заявил, что диаметр воронки после провального запуска составлял около 62 м.

Авторы публикации сообщают, что ракета "Сармат" весом более 200 т в шесть раз тяжелее и вдвое длиннее (35 м) американских ядерных ракет Minuteman III. Как утверждал президент России Владимир Путин, "Сармат" может обойти все современные средства ПРО, поскольку обладает лучшими тактико-техническими характеристиками.

"Когда вы испытываете новые системы, вы должны ожидать ошибок на начальном этапе. Но в случае с "Сарматом" это выглядит как большая ошибка", – сказал эксперт Международного института стратегических исследований Тимоти Райт.

Он предположил, что проблема может состоять в жидкостной силовой установке. Россия может испытывать трудности с подобными технологиями.

"Этот инцидент еще раз показывает, что в российской оружейной промышленности не все гладко", – сказал европейский эксперт в области ракет Маркус Шиллер.

В свою очередь Кристиан Меллинг из Фонда Бертельсманна отметил, что неудачные испытания ракет "Сармат" вредят российскому имиджу.

"Эксперты смотрят на разработку "Сармата" и теперь смеются от души", – сказал Меллинг.

Напомним, накануне стало известно о неудачном испытании российской ракеты "Сармат" на полигоне "Плесецк". Ракета взорвалась в шахте, на месте образовался крупный кратер и разрушена часть полигона.

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