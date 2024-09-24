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Боррель призвал Запад увеличить помощь, чтобы "не погрузить Украину во тьму"

Боррель призвал Запад увеличить помощь, чтобы "не погрузить Украину во тьму"

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель / Фото: Associated Press

Россия может усилить атаки в преддверии зимы.

Россия накануне зимы пытается вывести из строя украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы. В ответ западным союзникам необходимо активизировать предоставление ПВО для Украины.

Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, пишет Reuters.

Россия активизировала атаки в последние недели накануне зимы.

"Очевидно, что Россия хочет погрузить Украину во тьму и холод. Приближается зима, и после нападений РФ на энергетические объекты мощность производства энергии в Украине сократилась на две трети", — сказал Боррель.

Ранее министры иностранных дел ЕС и министры G7 провели переговоры с украинскими официальными лицами, включая министра иностранных дел Андрея Сибига, чтобы обсудить, как помочь Украине в ближайшие недели.

"Мы должны поддерживать Украину не только обеспечивая военный потенциал, но и мощности по производству электроэнергии. Иначе эту страну ждет очень тяжелое время зимой", — отметил Боррель.

В то время как на прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о предоставлении кредита Украине на сумму до 35 миллиардов евро, заявив, что он необходим для защиты страны от нападений России и помощи ей пережить зиму.

"Обе вещи должны быть сделаны одновременно. Нет смысла предоставлять генератор сегодня, если он будет уничтожен завтра", — подчеркнул Боррель.

Напомним, ночью против 24 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину 85 средствами воздушного нападения: разными ракетами и беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили 66 ударных БПЛА.

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