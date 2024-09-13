В Сети показали успешное испытание первого в мире дрона-гранатомета: видео

Создатели уверяют, что теперь дрон-гранатомет может отработать на расстоянии 5+ км.

В Сети показали успешное испытание первого в мире дрона-гранатомета.

Об этом сообщает Telegram-канал, посвященный FPV-дронам, "Дикі шершні".

Инженеры, которые создали "летучий" автомат Калашникова, теперь продемонстрировали "летучий гранатомет".

Создатели уверяют, что теперь дрон-гранатомет может отработать на расстоянии 5+ км.

"Тест пройден успешно. Этим мы демонстрируем всем подразделениям беспилотных систем Вооруженных сил Украины, что это возможно", – пишут бойцы 3-го механизированного батальона.

Напомним, впервые в истории 10-й ОГШБр "Эдельвейс" пилотами 109-го ОГШБ с помощью FPV-дрона был уничтожен вражеский БпЛА типа крыло "Мерлин-ВР" прямо в воздухе. Это важное достижение для команды.

В Сети показали успешное испытание первого в мире дрона-гранатомета