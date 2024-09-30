У російській Пермі загорівся хімічний завод (відео)

В МНС стверджують про коротке замикання насоса.

У російській Пермі 30 вересня спалахнула пожежа на хімічному заводі "Камтекс-Хімпром".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди і телеграм-канали.

У російському МНС заявили, що причиною пожежі на заводі "Камтекс-Хімпром" стало коротке замикання насоса. Згоріли кабелі на площі 40 кв. м.

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Надзвичайники стверджують, що відкрите горіння вже ліквідовано.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

До слова, це підприємство спеціалізується на виробництві фталевого ангідриду, діоктилфталату, фумарової та бензойної кислоти.

У Пермі спалахнув хімічний завод "Камтекс-Хімпром"

До слова, у ніч проти 27 вересня група безпілотників атакувала Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії. Там спалахнула пожежа.

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