Росіяни атакували маршрутку із пасажирами в Антонівці на Херсонщині

У середу, 2 жовтня, російська армія атакувала із дрона маршрутний автобус в Антонівці Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Росіяни атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці.Через скидання вибухівки з БпЛА тяжкі поранення дістала 69-річна жінка. На жаль, потерпіла померла у “швидкій”. Мої співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що окупаційні війська посилили обстріл Херсонської області та обласного центру. Напередодні армія РФ вдарила по ринку в Центральному районі Херсона. Є жертви та загиблі.

Новини ТСН 12:00 2 жовтня. Херсон у жалобі, Ізраїль під обстрілами і прощальний “подарунок” Байдена