Росіяни атакували маршрутку із пасажирами в Антонівці на Херсонщині

Внаслідок скиду є жертва, цивільна жінка.
У середу, 2 жовтня, російська армія атакувала із дрона маршрутний автобус в Антонівці Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Росіяни атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці.Через скидання вибухівки з БпЛА тяжкі поранення дістала 69-річна жінка. На жаль, потерпіла померла у “швидкій”. Мої співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.
Варто зауважити, що окупаційні війська посилили обстріл Херсонської області та обласного центру. Напередодні армія РФ вдарила по ринку в Центральному районі Херсона. Є жертви та загиблі.
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