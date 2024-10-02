Почему Шольц вдруг захотел поговорить с Путиным: эксперт назвал причины

Шольц может искать переговоры с Путиным для повышения своего статуса.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов предположил, зачем канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Леонов рассказал в эфире Radio NV.

"Это как раз может подтверждать определенные движения в направлении как минимум прекращения огня. И Олаф Шольц может, скажем так, выяснить уровень возможных компромиссов", — считает Александр Леонов.

Кроме того, аналитик уверен, что канцлер Германии может стремиться повысить свой политический статус как на международной арене, так и внутри страны.

"Очевидно, [Шольц хочет] поднять свой статус как одного из лидеров Европейского Союза, являющегося одним из модераторов этих процессов", — добавил Леонов.

Эксперт также обратил внимание на внутриполитическую ситуацию в Германии: "Дела у Олафа Шольца на выборах не очень хорошие, на региональных выборах с переменным успехом. <...> И поэтому он ищет возможности для какого-то, в частности, внешнего политического прорыва, а это может быть участие как раз в таких переговорах по прекращению боевых действий".

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с диктатором Владимиром Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре, однако просьба о разговоре пока не поступала.

Последний телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

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